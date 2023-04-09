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Yaramazlara biraz batar!

AKP milletvekilliği için istifa eden Hatay valisi listeye giremedi

AKP’den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eski Hatay valisi Rahmi Doğan aday gösterilmedi.

Fotoğraf: AA

11 şehri sarsan ve 50 bine yakın yurttaşın yaşamını yitirdiği depremlerde, yetkililerden kimsenin sorumluluk alıp istifa etmemesi eleştirilirken 15 Mart’ta bir istifa haberi Hatay’dan gelmişti.


‘Devlet büyüklerinin müsaadesiyle’ önümüzdeki seçimlerde Sivas’tan milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini söyleyen Doğan, görev yaptığı sürede ‘güzel işler’ yaptığını ve mesleğini ‘layıkıyla’ yürüttüğünü kaydetmişti.

Bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulan AKP aday listelerinde Rahmi Doğan’ın ismi yer almadı.

Depremden en çok etkilenen şehirlerden Hatay’da ilk zamanlarda yardım gitmediği için enkaz altında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmişti.

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