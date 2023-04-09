Kılıçdaroğlu, vatandaşın ‘asıl gündemi’ni ‘hatırlattı’

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın ‘asıl gündemi’nin ekonomik kriz olduğunu söyleyerek “Yapay gündemlerle sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Aklınızla alay ediyorlar” dedi.

Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu, ‘Soğan’ notuyla Twitter’dan yayınladığı videoda şunları dedi:

*Sevgili halkım, geçen seçimde ustalık devri diye sattıkları şey ülkemizi her anlamda çöküşe sürükledi. Artık inandırıcı olmadıklarının da hayli farkındalar. Bundan dolayı da korkunç bir iftira, yalan, dolan propagandasına başladılar.

*Gerçekleri örtpas etmek için PKK iftiraları, seccade üzerinden din istismarı, marteniçkayı urgana benzetmeleri gibi türlü türlü tuhaf yapay gündemlerle sizleri kandırmaya çalışıyorlar.

*Aslında aklınızla ediyorlar. Kendi vatandaşlarına emin olun saygı duymuyorlar. Çünkü diyecekleri başkaca hiçbir şeyleri kalmadı.

‘Biliyorlar ki ben geldiğimde bolluk bereket gelecek’

*Bakınız asıl gündemimiz bu (soğan). Sevgili yurttaşlarım, vatandaşın asıl gündemi bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek.

*Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu, soğan. Utanmıyorlar, yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana.

‘İnsan gibi insanlarla yoluma devam edeceğim’

*Bu arada, ne söyleyeyim; her türlü terörün Allah bin belasını versin. Dinimizin arkasına saklanıp da her türlü alaveraya dalaveraya bulaşanların da Allah bin belasını versin.

*Ben yoluma dürüst ve samimi, ister dindar, ister inançsız, ister Türk, ister Kürt, ister Sünni ister Alevi olsun- insan gibi insanlarla yoluma devam edeceğim. Benim tek kriterim budur.