Kılıçdaroğlu’nun ‘engellenen’ 418 milyar dolar reklamı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engellendiğini söylediği 418 milyar dolar reklamını Twitter’dan paylaştı.

Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu, bazı kanalların ‘iktidara yakın gruplar’a aktarıldığını söylediği 418 milyar dolarla ilgili reklamını yayınlamayı reddettiği söylemişti: “Hırsızlığa kalkan oluşturacak bir yasak için kimlere haber uçurduklarını da biliyoruz.”

CHP lideri daha sonra videoyu Twitter’dan “Buyurun, engellenen kampanyamızın ilk filmi. 418 milyar doların her kuruşunu söke söke alacağım. Son günlerinizin keyfini çıkarın çeteler…” notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu, videoda şunları diyor: “Sana söz emekçi kardeşim. Hazineden çalınan 418 milyar doları geri alacağım. Omzundaki vergi ve sigorta yükünü azaltacağım. Sana söz yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden geri dönmeyecek.”

Buyurun, engellenen kampanyamızın ilk filmi. 418 milyar doların her kuruşunu söke söke alacağım. Son günlerinizin keyfini çıkarın çeteler… pic.twitter.com/BiAw5EGUpc — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 7, 2023

İktidardan aldıkları ihaleler nedeniyle Kılıçdaroğlu tarafından ‘beşli çete’ diye adlandırılıyor. CHP lideri bu tabirle Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu şirketlerini kastediyor.

Kılıçdaroğlu daha sonra ‘beşli çete’yi genişletmiş, AKP’nin 20 yıllık iktidarında beş ayrı sektörde ‘iktidara yakın gruplar’a 418 milyar dolar aktarıldığına dair rapor hazırlatmıştı.