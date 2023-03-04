Kılıçdaroğlu, 418 milyar dolar sözünü yineledi: Bu para sizin, hakkınızı alacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘AKP döneminde sermayeye aktarıldığını’ söylediği 418 milyar dolarla ilgili sözünü yineledi: “Kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok; bu para sizin, hakkınızı alacaksınız.”

Fotoğraf: CHP

İktidardan aldıkları ihaleler nedeniyle Kılıçdaroğlu tarafından ‘beşli çete’ diye adlandırılıyor. CHP lideri bu tabirle Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu şirketlerini kastediyor.

Kılıçdaroğlu daha sonra ‘beşli çete’yi genişletmiş, AKP’nin 20 yıllık iktidarında beş ayrı sektörde ‘iktidara yakın gruplar’a 418 milyar dolar aktarıldığına dair rapor hazırlatmıştı.

CHP lideri bu gece Twitter’dan konuyu bir kez daha hatırlattı: “418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim. Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek. Kim olduğunuz, nasıl düşündüğünüz, kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok; bu para sizin, hakkınızı alacaksınız.”