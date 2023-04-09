TİP’in seçim şarkısı Sezen Aksu’dan

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) seçim şarkısını ünlü sanatçı Sezen Aksu seslendirdi.
TİP klibi şu ifadelerle paylaştı:
“‘Atın ölümü arpadan, hadi gelin arkadan Yarı yolda bırakan taş olsun!’ Seçim şarkımız Sezen Aksu’nun güzel sesinden!”
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) seçim şarkısını ünlü sanatçı Sezen Aksu seslendirdi. TİP klibi şu ifadelerle paylaştı: “‘Atın ölümü arpadan, hadi gelin arkadan Yarı yolda bırakan taş olsun!’ Seçim şarkımız Sezen Aksu’nun güzel sesinden!”
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