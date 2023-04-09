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Yaramazlara biraz batar!

TİP’in seçim şarkısı Sezen Aksu’dan

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) seçim şarkısını ünlü sanatçı Sezen Aksu seslendirdi.

TİP klibi şu ifadelerle paylaştı:


“‘Atın ölümü arpadan, hadi gelin arkadan Yarı yolda bırakan taş olsun!’ Seçim şarkımız Sezen Aksu’nun güzel sesinden!”

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TİP’in seçim şarkısı Sezen Aksu’dan

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) seçim şarkısını ünlü sanatçı Sezen Aksu seslendirdi. TİP klibi şu ifadelerle paylaştı: “‘Atın ölümü arpadan, hadi gelin arkadan Yarı yolda bırakan taş olsun!’ Seçim şarkımız Sezen Aksu’nun güzel sesinden!”

Akşam Postası / 9 Nisan 2023

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TİP listesinde bir şef: Ali Ronay

Ünlü şef Ali Ronay, Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili adayı oldu. Ronay İstanbul 1’inci bölge üçüncü sıradan seçimde yarışacak.