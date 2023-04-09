TİP listesinde bir şef: Ali Ronay

Ünlü şef Ali Ronay, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili adayı.

Fotoğraf: Instagram

TİP bugün seçime katılacak diğer partiler gibi Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) aday listesini sundu.

Buna göre Ronay, İstanbul 1’inci bölge üçüncü sıradan TİP milletvekili adayı.

Hem dünyada hem de Türkiye’de farklı ülke ve şehirlerde çalışan Bakü doğumlu Ali Ronay, The Taste Türkiye ve Şef Akademi gibi televizyon programlarında da yer aldı.

Şimdilerdeyse, Ronay’s International Hospitality & Restaurant Services’de şirket sahibi ve Ronay’s Deli’de şef ortağı olarak çalışıyor.