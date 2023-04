Can Atalay ve Ozan Bingöl TİP’ten milletvekili adayı

Gezi davasından tutuklu avukat Can Atalay ve vergi uzmanı Ozan Bingöl, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) milletvekili adayı oldu. Adaylıklarını, TİP Genel Başkanı Erkan Baş duyurdu.

Seçim tarihi yaklaştıkça TİP, tanıdık isimleri aday göstermeyi sürdürüyor. Bugün siyasi partiler, aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na sunacak.

Erkan Baş, son olarak Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilerek tutuklanan avukat Can Atalay ve vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün adaylığını duyurdu.

“Mücadele azmini ve kararlılığını Gezi’den, Soma’dan, Aladağ’dan, Hendek’den ve daha birçok direnişten tanıdığımız, her zaman haklının sesi ve savunucusu olmuş sevgili dostum Can Atalay milletvekilli adaylığı teklifimizi kabul ederek bizi çok mutlu etti. Bu karanlığı hep birlikte sonlandırıp Can ve Saray tarafından tutsak edilen tüm yoldaşlarımızla özgürlükte buluşup kucaklaşacağız. Ve hep birlikte hesap soracağız! Hoş geldin Can”

Uzun zamandır ülkede vergi adaletinin tesisi için çabalayan, gelir dağılımında adalet için toplumsal sorumluluk üstlenen, vergi bilincinin gelişmesine katkı sunan Vergi Uzmanı sayın Ozan Bingöl davetimizi kırmayarak adaylık teklifimizi kabul etti.

Daha önce de oyuncular Cezmi Baskın, Mehmet Aslantuğ, Serhat Özcan, Aslı İnandık ile gazeteciler İrfan Değirmenci ve Umur Talu TİP’e katılmıştı.