Gazeteci Umur Talu TİP’ten milletvekili adayı

Gazeteci yazar Umur Talu, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) milletvekili adayı oldu.

Fotoğraf: Twitter

Seçim tarihi yaklaştıkça TİP, tanıdık isimleri partiye çekmeye devam ediyor.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bu defa Umur Talu’nun adaylığını duyurdu.

“Basın dünyamızın önemli ismi, her zaman haksızlığa uğrayanın yanında olan sevgili Umur Talu, milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek bizi sevindirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Özgür bir basın için mücadelemizi mutlaka kazanacağız.”

Basın dünyamızın önemli ismi, her zaman haksızlığa uğrayanın yanında olan sevgili Umur Talu, milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek bizi sevindirdi. Kendisine teşekkür ediyorum.

Özgür bir basın için mücadelemizi mutlaka kazanacağız.#TİPSenin @Umur_Talu pic.twitter.com/RUlHwEm96f — Erkan BAŞ (@erkbas) April 6, 2023

Daha önce de oyuncular Cezmi Baskın, Mehmet Aslantuğ, Serhat Özcan ve gazeteci İrfan Değirmenci TİP’e katılmıştı.