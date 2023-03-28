Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe TİP’ten milletvekili adayı

Öldürülen Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili adayı oldu.
İstanbul’da Ocak 1996’da görevi başındayken gözaltına alınıp öldürülen Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe, milletvekili aday adayı olmak için memur olarak çalıştığı kurumdan ayrılmıştı.
TİP Başkanı Erkan Baş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Göktepe’nin milletvekilliği adaylığını resmen duyurdu:
“Bizim büyük ailemizin parçası, adalet ve emek mücadelesinin yılmayan militanı sevgili Meryem Göktepe milletvekilliği adaylığı teklifimizi kabul ederek umudumuzu ve inadımızı büyüttü. Birlikte başaracağız, mutlaka kazanacağız.”
Meryem Göktepe, Baş’ın tweetini alıntılayarak adaylığını Hasan Hüseyin Korkmazgil’in ‘Acıyı bal eyledik’ şiiriyle açıkladı:
Çorlu tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz de TİP’ten milletvekili adayı olmuştu.