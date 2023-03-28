Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe TİP’ten milletvekili adayı

"ekmeği bol eyledik

acıyı bal eyledik

sıratı yol eyledik

geldik bugüne

ekilir ekin geliriz

ezilir un geliriz

bir gider bin geliriz"

beni vurmak kurtuluş mu?#HasanHüseyin

Emeğin,özgürlüğün,barışın sesi için bir kaşık tuz olmak için;#TİPSenin,adalet ve eşitlik için hepimizin✌️ https://t.co/F8nTra8NRw pic.twitter.com/WXjnygyKt1