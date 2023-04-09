CHP’de listelerde yer bulamayanların isimleri de belli oldu

ALTAN SANCAR
[email protected]
@altansancarr
CHP’nin 14 Mayıs seçimlerinde yarışa katılacak adaylarının belli olması ile birlikte, şu an milletvekili olan ancak listelerde yer bulamayan isimler de ortaya çıktı.
14 Mayıs seçimlerinde CHP’nin listelerinin belli olması ile birlikte listelerde yer alamayan vekiller de ortaya çıktı.
Diken’in ulaştığı listelerde yer alamayan milletvekillerinden bazılarının seçildikleri eski bölgelerle birlikte isimleri şöyle:
İstanbul 1’inci bölge
- Mehmet Akif Hamzaçebi
- Onursal Adıgüzel
- Gürsel Tekin
- İbrahim Kaboğlu
İstanbul 2’inci bölge
- Aykut Erdoğdu
- Sezgin Tanrıkulu
İstanbul 3’üncü bölge
- Mehmet Bekaroğlu
- Sibel Özdemir
- Turan Erdoğan
- Gülizar Emacan
Ankara 1’inci bölge
- Tekin Bingöl
- Levent Gök
- Ali Haydar Hakverdi
- Bülent Kuşoğlu