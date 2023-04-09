CHP’de listelerde yer bulamayanların isimleri de belli oldu

ALTAN SANCAR

CHP’nin 14 Mayıs seçimlerinde yarışa katılacak adaylarının belli olması ile birlikte, şu an milletvekili olan ancak listelerde yer bulamayan isimler de ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

14 Mayıs seçimlerinde CHP’nin listelerinin belli olması ile birlikte listelerde yer alamayan vekiller de ortaya çıktı.

Diken’in ulaştığı listelerde yer alamayan milletvekillerinden bazılarının seçildikleri eski bölgelerle birlikte isimleri şöyle:

İstanbul 1’inci bölge

Mehmet Akif Hamzaçebi

Onursal Adıgüzel

Gürsel Tekin

İbrahim Kaboğlu

İstanbul 2’inci bölge

Aykut Erdoğdu

Sezgin Tanrıkulu

İstanbul 3’üncü bölge

Mehmet Bekaroğlu

Sibel Özdemir

Turan Erdoğan

Gülizar Emacan

Ankara 1’inci bölge