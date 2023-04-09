Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’de listelerde yer bulamayanların isimleri de belli oldu

ALTAN SANCAR

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@altansancarr

CHP’nin 14 Mayıs seçimlerinde yarışa katılacak adaylarının belli olması ile birlikte, şu an milletvekili olan ancak listelerde yer bulamayan isimler de ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

14 Mayıs seçimlerinde CHP’nin listelerinin belli olması ile birlikte listelerde yer alamayan vekiller de ortaya çıktı.


Diken’in ulaştığı listelerde yer alamayan milletvekillerinden bazılarının seçildikleri eski bölgelerle birlikte isimleri şöyle:

İstanbul 1’inci bölge

  • Mehmet Akif Hamzaçebi
  • Onursal Adıgüzel
  • Gürsel Tekin
  • İbrahim Kaboğlu

İstanbul 2’inci bölge

  • Aykut Erdoğdu
  • Sezgin Tanrıkulu

İstanbul 3’üncü bölge

  • Mehmet Bekaroğlu
  • Sibel Özdemir
  • Turan Erdoğan
  • Gülizar Emacan

Ankara 1’inci bölge

  • Tekin Bingöl
  • Levent Gök
  • Ali Haydar Hakverdi
  • Bülent Kuşoğlu

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