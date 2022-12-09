Akşam Postası / 9 Aralık 2022

‘Başörtüsü’ tasarısı Meclis’te: Tartışmalı ‘aile’ maddesi de teklifte
AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ve beraberindeki bazı milletvekilleri ‘başörtüsüne anayasal güvence’ teklifini TBMM Başkanlığı’na sunacak.
AKP’nin anayasa teklifinin gerekçesi: Çürüme ve sapkınlığa karşı tedbir almak
Aile Bakanı Derya Yanık’tan ‘istismar’ açıklaması: Bunlar son derece insani
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismar edilmesiyle ilgili açıklama yaptı: “Çocuk istismarı, çocuğa yönelik istismar vakaları siyasetin konusu değildir. Bunlar son derece insani ve her zeminde, her toplumda karşılaşılabilecek meseleler.”
Tarikat ve cemaat bağlantılı yerlerde çocuk istismarı: Son 16 yılda en az 15 vaka
Altı yaşındaki çocuğun istismar davasında takipsizlik kararı veren savcıya inceleme
Hiranur Vakfı internet sitesini kapattı
AKP’li Özhaseki’den ABD ve Almanya’ya: Sizi geçtik kardeşim
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin Almanya ve ABD’yle kıyaslandığını ve bu ülkelerle eşit seviyeye geldiğini, hatta geçtiğini iddia etti.
Rus ve ABD’li yetkililer İstanbul’da görüşecek
Rusya merkezli TASS haber ajansı, Rus ve ABD’li yetkililerin bugün İstanbul’da bir araya geleceğini duyurdu.
Kasımda yabancıların en çok işlem yaptığı hisseler: Sasa zirvede
Borsada kasım, ağustosun ardından bu yıl yabancı yatırımcının 239 milyon dolarla nette en çok alım yaptığı ikinci ay oldu. Sasa Polyerster en çok işlem gören hisse oldu.
Peker’in iddialarındaki Karaca ve Taranoğlu hakkında yeni suçlamalar
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarında adı geçen ve bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğinden istifa eden Korkmaz Karaca ve cumhurbaşkanı başdanışmanlığı görevinden alınan Serkan Taranoğlu’nun isimleri, Ankara’da süren ‘Milli Emlak dolandırıcılığı’ davasında gündeme geldi.
Bloomberg’e konuşan yetkili: Erdoğan, EYT tasarısında kapsamı daraltabilir
Bloomberg’e konuşan üst düzey yetkililer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bütçe üzerinde yaratacağı baskı sebebiyle emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili tasarı planlarında geriye dönebileceğini ve kapsamının daraltılabileceğini bildirdi.
CHP’nin asgari ücret teklifi 10 bin 128 lira
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin asgari ücret teklifinin 10 bin 128 lira olduğunu söyledi.
Mahkeme Boğaziçili akademisyeni haklı buldu: İznin iptali hukuka aykırı
Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Dr. Mohan Ravichandran’ın çalışma izninin rektörlük talebi üzerine Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından iptal edilmesine karşı açılan davada mahkeme akademisyeni haklı buldu.