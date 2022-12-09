Peker’in iddialarındaki Karaca ve Taranoğlu hakkında yeni suçlamalar

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarında adı geçen ve bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğinden istifa eden Korkmaz Karaca ve cumhurbaşkanı başdanışmanlığı görevinden alınan Serkan Taranoğlu’nun isimleri, Ankara’da süren ‘Milli Emlak dolandırıcılığı’ davasında gündeme geldi.

Duruşmada örgüt üyeliği ve dolandırıcılıkla suçlanan sanıklardan Yavuz Muratoğlu, müştekilerden aldığı paraları Serkan Taranoğlu’na verdiğini söylerken, “Bu olaydaki diğer şahıs Korkmaz Karaca Amerika’ya gitti” diye de ekledi.

Serkan Taranoğlu, Sedat Peker, Korkmaz Karaca. (Twitter)

Ankara başsavcılığı, aralarında 11 kamu görevlisinin de olduğu 99 şüpheli hakkında Mili Emlak’a ait kupon arazileri satma vaadiyle 167 kişiyi dolandırmak suçlamasıyla dava açmıştı.

Taranoğlu, Milli Emlak dolandırıcılığı iddiasına ilişkin davanın 7 Aralık’ta görülen 11’inci duruşmasında iddiaları gündeme getirdi. Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu beş sanık ve diğer tutuksuz sanıklar katıldı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre Milli Emlak’a ait bir arazinin satılacağı vaadiyle bir iş insanını 5 milyon 600 bin dolar dolandırmakla suçlanan sanık Yavuz Muratoğlu, yargılandığı davada parayı kendisinin almadığını, paranın tamamını Serkan Taranoğlu’na verdiğini söyledi.

Arazi satışı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin kütüphanesinde müşteki iş insanına sahte belge verilmesine olayına da değinen Muratoğlu, “Külliye’ye F.F.F.’i yönlendiren ben değilim. Müştekileri Külliye’ye yönlendiren Serkan Taranoğlu’dur” dedi.

‘Konuyu cumhurbaşkanımıza da bizzat anlattım

Bu olayda adı geçen diğer kişinin Korkmaz Karaca olduğunu öne süren Muratoğlu, şunları anlattı: “Dolar kurundan o günkü değeri ile 40 milyon TL olan paranın 10 milyon TL’sini nakit ödedim, 3 milyon TL’sini daha sonra ödedim, 27 milyon için senet verdim. Bu paralar benim cebime girmemesine rağmen müştekiye bu paraları ödedim. Bana yapılan bir ödeme olmadı. Zaten istifa ettiler (Karaca ve Taranoğlu). Bu olaydaki diğer şahıs Korkmaz Karaca Amerika’ya gitti. Serkan Taranoğlu da istifa etti zaten. Serkan bey de başdanışman. Allah kimsenin hakkını kimsede koymuyor sayın başkan. Serkan Taranoğlu da geziyor ortalıkta, buralarda. Beyefendi kovaladı zaten, sayın cumhurbaşkanı. Bu konuyu sayın cumhurbaşkanımıza da bizzat anlattım. Yılbaşına kadar E.D.’nin maddi zararı da karşılanacaktır.”

Peker’in iddiaları

Taranoğlu ve Karaca’nın isimleri Peker’in geçen ağustosta ortaya attığı iddialarda geçmişti. Peker, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, kardeşi eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, dönemin cumhurbaşkanı danışmanı Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakçı ile ilgili ‘rüşvet‘ iddialarında bulunmuştu. Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL istediğini iddia eden Peker, daha sonra Sineren’in STaranoğlu’na yönlendirildiğini öne sürmüştü.

Peker, Taranoğlu’nun görüştüğü Sineren’e “Korkmaz Karaca isimli cumhurbaşkanı danışmanı da sorununuzu halletmek için sizinle temas kurmak istiyor, sakın onunla temasa geçmeyin sizden çok para ister” dediğini iddia ederken başka bir paylaşımındaysa Taranoğlu’nun 4 milyon TL istediğini öne sürdü. Karaca’nın ABD’de kara paradan yargılanan Sezgin Baran Korkmaz ile olan ilişkilerine yönelik paylaşımlarda da bulunan Peker, “Korkmaz Karaca, sen Maltepe’de sıradan bir evde otururken nasıl oldu dört-beş senede Çekmeköy’ün süper lüks villalarından birinin sahibi oldun” diye sormuştu.

Peker’in iddialarının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taranoğlu’nu başdanışmanlık görevinden almıştı. Karaca’ysa, AKP MKYK ve başkan yardımcılığı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğinden sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti.