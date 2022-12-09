Mahkeme Boğaziçili akademisyeni haklı buldu: İznin iptali hukuka aykırı

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Dr. Mohan Ravichandran’ın çalışma izninin rektörlük talebi üzerine Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından iptal edilmesine karşı açılan davada mahkeme akademisyeni haklı buldu.

Dr. Ravichandran. (Fotoğraf: Can Candan)

Başvuruyu inceleyen İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi, kararında öğretim üyesinin görevinde başarılı olmadığına ilişkin somut bir bilgi ve belgenin bulunmadığını belirtti.

Bu sebeple çalışma izninin iptal edilmesi kararını hukuka aykırı olarak niteleyen mahkeme, kararın iptaliyle birlikte akademisyenin bu süreçte uğradığı maddi zararın giderilmesi gerektiğine de hükmetti.

Ne olmuştu?

Dr. Mohan Ravichandran, 2019’dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ne bağlı matematik bölümünde yabancı uyruklu öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

Rektörlük talebiyle öğretim üyesinin çalışma izni Eylül 2021’de YÖK tarafından bir yıl daha uzatılmıştı. Ama bir ay sonra rektörlük Dr. Ravichandran’ın çalışma izninin iptal edilmesini talep etmişti.

Gerekçe sunulmadan verilen bu karara gelen tepkilerin ardından rektörlük kararın YÖK’e ait olduğunu iddia etmişti. Ama daha sonra YÖK’ün resmi yazışmasında sözleşme iptal talebinin rektörlükten geldiği ortaya çıkmıştı.

Dönem ortasına denk gelen 10 Kasım tarihi itibariyle Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevine son verilen Ravichandran, sözleşmesinin iptal edilmesine rağmen ‘öğrencilerini mağdur etmemek adına’ derslerine devam etmişti. Dönem sona erer ermez kampüse girişi rektörlük kararıyla engellenmişti.