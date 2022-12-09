Gazprom CEO’su Miller, Erdoğan’la görüştü: Türkiye’de gaz merkezi kurma olasılığı

Rus enerji devi Gazprom’un CEO’su Alexei Miller, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la İstanbul’da görüştü.

AA’nın haberine göre Gazprom Telegram’dan yaptığı açıklamada, görüşmede Rus gazının Türkiye’ye arzıyla ilgili konuların yanı sıra Türkiye’de gaz merkezi oluşturma olasılıkları ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Baltık denizinin altındaki Kuzey Akım boru hatlarının eylülde patlama sonucu zarar görmesinin ardından Türkiye’de, Avrupa’ya gaz sevk etmekte kullanılacak bir doğalgaz merkezi kurulmasını önermişti.

Erdoğan da iki ülkenin de çalışma yürüteceğini, bunun ardından hemen adım atılacağını söylemişti.