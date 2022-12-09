Hırvatistan, Brezilya’yı eledi

2022 Dünya Kupası Çeyrek Final maçında, Hırvatistan favorilerden Brezilya’yı eledi.
İlk yarısı 0-0 tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı. Uzatmalara giden karşılaşmada Brezilya, ilk uzatma devresinde, 105’inci dakikada Neymar’la golü buldu.
Neymar, kaydettiği bu golle milli formayla 77 golü bulunan Brezilya efsanesi Pele’nin rekorunu egale etti.
Uzatmaların ikinci yarısında 107. dakikada Hırvatistan da, Petkoviç’le golü bularak skoru 1-1’e getirdi.
Uzatmalar da berabere bitince penaltı atışlarına gidildi.
Rodrygo, Brezilya’nın ilk penaltı atışında kaleci Livakovic’i geçemedi. Marquinhos’un vuruşunda dü top direkten dönünce Hırvatistan 4-2 kazanarak yarı finale yükseldi.