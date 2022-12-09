CHP’nin asgari ücret teklifi 10 bin 128 lira

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin asgari ücret teklifinin 10 bin 128 lira olduğunu söyledi.

Asgari ücret beklentileri açıklandı. (Reuters)

Ağbaba, CHP’nin asgari ücret teklifiyle ilgili basın toplantısında şunları anlattı:

*Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde 10 seviyesine çekilmeli. Vergi dilimi matrahları geçmişten gelen eksik hesaplamaları giderecek şekilde yeniden güncellenmeli.

*İşverenlerimiz de bu süreç içerisinde desteklenmeli, işverenlere verilen yüzde 5’lik SGK prim desteği en az yüzde 10’a yükseltilmeli. Yüzde 10’a yükseltilecek SGK prim desteği asgari ücretliye yansıtılmalı.

*Asgari ücret belirlenirken resmi enflasyon dışında büyüme oranları göz önüne alınmalı, ekonomik büyümeden asgari ücretliye pay verilmeli. En düşük emekli aylığı asgari ücretli seviyesine çekilmeli.

Erdoğan’ın ‘asgari ücret’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa asgari ücret için “Havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin” demişti.

Bakanın hedefi enflasyonu ortadan kaldırmak

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette enflasyona dikkat çekerek, “Aralıkta enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız” demişti. Bakan Bilgin, sonraki günlerde asgari ücret için yüzde 50’lik bir zammı ‘hayali‘ bulduğunu söylmişti.

Asgari ücret beklentileri

Türk-iş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili “Bugün pazarlığa 7 bin 785 liradan başlayacağız” demişti.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücretinin net 13 bin 200 TL olması gerektiğini duyurmuştu.

Asgari ücret tekliflerinin 12 bin 500 lira olduğunu açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Ama yapmayacağınızı ve yapamayacağınızı biliyoruz. Çünkü siz ancak halktan toplamayı bilirsiniz” demişti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin asgari ücret için teklifinin 9 bin 600 lira olduğunu söylemişti.