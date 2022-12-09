Rus ve ABD’li yetkililer İstanbul’da görüşecek

Rusya merkezli TASS haber ajansı, Rus ve ABD’li yetkililerin bugün İstanbul’da bir araya geleceğini duyurdu.

Rusya ve ABD temsilcileri Türkiye’de bir araya gelecek. (Arşiv)

TASS ajansının, ismi verilmeyen bir kaynağa dayandırdığı bilgilere göre Rus ve ABD’li temsilciler bugün İstanbul’da bir araya gelecek.

İki tarafın bir dizi ‘zorlu meseleyi’ ele alacağı bildirildi ancak detay verilmedi.

ABD ve Rusya’nın arasındaki gerginlik, Rusya’nın NATO’nun genişlemesini gerekçe göstererek üye olmak isteyen Ukrayna’ya işgal operasyonu başlatmasıyla tırmanmış; iki ülke arasındaki bağlar tamamen kopmuştu.