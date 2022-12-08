Rusya’da tutuklu ABD’li basketbolcu serbest bırakıldı: Silah tüccarıyla takas edildi

ABD Başkanı Joe Biden, şubattan beri Rusya’da hapiste tutulan ABD’li basketbolcu Brittney Griner’in esir takasıyla salıverildiğini açıkladı.
32 yaşındaki çifte Olimpiyat şampiyonu basketbolcu Griner, 17 Şubat’ta Moskova’nın Şeremetyevo havalimanındaki bagaj kontrolünde kenevir yağı içeren elektronik sigarayla yakalanıp gözaltına alınmış ve daha sonra temyiz başvurusu reddedilince 25 Ekim’de Moskova yakınındaki hapishaneden, Rusya’daki bir çalışma kampına yollanmıştı.
Biden, attığı tweette, “(O) güvende. Uçakta. Evine gidiyor” dedi.
ABD’li bir yetkilinin Reuters’a verdiği bilgiye göre, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Oval Ofis’ten Griner’e telefonla bağlandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ysa, Griner’ın eski silah tüccarı Rus vatandaşı Viktor Bout’la takas edildiğini açıkladı.
‘Ölüm taciri’ olarak adlandırılan 55 yaşındaki Bout, tutuklanmadan önce dünyanın en fazla aranan adamlarından biriydi.