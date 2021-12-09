Akşam Postası / 9 Aralık 2021

Asgari ücret toplantısından rakam çıkmadı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısından da ücret konusunda bir anlaşma çıkmadı. Türk-İş temsilcisi Nazmi Irgat, ”İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var. Görüşmeler devam edecek” dedi.

DİSK’ten TÜİK eleştirisi: Yaşam maliyetini neden açıklamadı?

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜİK’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na işçinin asgari geçim maliyetine ilişkin hesaplamayı sunmadığını belirterek, kurumu eleştirdi.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada ‘karşılıklı olarak yolların ayrıldığı’ duyuruldu.

Sigarada zamlar devam ediyor

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, TT grubu sigaralara zam geldiğini duyurdu.

Britanyalı banka, dolar/TL’de 16, faizde 300 bp daha indirim bekliyor

Britanya merkezli yatırım bankası Barclay, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine aralık ve ocak aylarında da devam edeceğini öngördü.

Rezervlerdeki düşüş sürüyor

Fotoğraf: Merkez Bankası

BOTAŞ’a yapılan rekor döviz satışı ve doğrudan piyasa müdahaleleri sonrası Merkez Bankası’nın döviz rezervleri gerilemeye devam ediyor.

Kur fırlarken konut piyasası: Satanda zarar etme, alanda döviz bozma korkusu var

Yüksek dolar kuru nedeniyle artan inşaat maliyetleri, konut arzının azalması, kentsel dönüşüm çalışmaları ve giderek yükselen enflasyon Türkiye’de ciddi bir barınma sıkıntısı ortaya çıkarmış durumda.

Çiftçi çaresiz, yetkililer sessiz: Geçen yıl 1800 lira olan gübre bu yıl 14 bin 700 lira

Fotoğraf: AA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gübre fiyatlarındaki anormal artışın, Türkiye’yi önümüzdeki süreçte gıda krizine sürükleyebileceğini belirterek, yetkilileri göreve çağırdı: “Gübre fiyatlarındaki artış hızı, doları, altını ve mazotu geçti. Geçen yıl 1800 lira olan gübre bu yıl 14 bin 700 liraya ulaştı.”

MetroPOLL anketi: AKP eridi

MetroPOLL Araştırma’nın kasım ayı anketinde AKP’nin oy oranı kararsızlar dağıtılmadan yüzde 26 hesaplandı. 2018’deki seçimlerle karşılaştırıldığında AKP’nin oylarındaki erime görüldü.

MSB: PKK’lıların saldırısı sonucu üç asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta devam eden Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde PKK’lıların saldırısı sonucu üç askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Boğaziçili akademisyenlere ‘nöbet’ soruşturması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu yılın başında Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasının ardından protesto gösterilerinin başladığı Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 16 akademisyene karşı rektörlüğün şikâyetiyle soruşturma başlatıldı.

İkinci eş ‘tavsiye eden’ doktorun ilçe hastanesine atama kararı iptal

Sosyal medyadaki ‘ikinci eş’ açıklamasıyla tepki çeken doktor Ali Edizer, ilçe devlet hastanesine atanmasına ilişkin karara açtığı davayı kazandı.

IMDb’ye göre 2021’in en popüler 10 dizisi

Filmler, diziler, televizyon programları hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb, 2021’in en iyi 10 dizisini açıkladı.