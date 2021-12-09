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Yaramazlara biraz batar!

DİSK’ten TÜİK eleştirisi: Yaşam maliyetini neden açıklamadı?

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜİK’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na işçinin asgari geçim maliyetine ilişkin hesaplamayı sunmadığını belirterek, kurumu eleştirdi.

Milyonların takip ettiği asgari ücret için bugün üçüncü toplantı yapıldı. Toplantıdan uzlaşma çıkmazken, Çerkezoğlu TÜİK’i eleştirdi.


DİSK başkanı, Twitter hesabından şunları yazdı:

“TÜİK her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonuna sunduğu bekar bir işçinin asgari geçim maliyetine ilişkin hesaplamayı bu yıl komisyona sunmaktan vazgeçmiş. Bu durum kabul edilemez.

TÜİK bir kamu kuruluşu olarak yapması gereken temel görevleri savsaklayamaz. Açıkladığı enflasyon oranları ile milyonlarca çalışanın ücretlerini belirleyen TÜİK sıra yaşam maliyetini hesaplamaya gelince bundan kaçınıyor.

Asgari Ücret Tespit Yönetmeliğine göre asgari ücrete ilişkin kararın toplanan bilgi ve belgelere göre hazırlanacak bir gerekçeye dayandırılması zorunludur. Bu bilgi TÜİK tarafından hesaplanması gereken yaşam maliyetidir.

TÜİK bütün bilgilere sahip olduğu halde neden bu veriyi komisyona sunmaktan kaçınmaktadır? TÜİK’e bu yönde bir baskı ve telkin mi gelmiştir? TÜİK’in bekar bir işçinin yaşam maliyetini hesaplamaktan kaçınmasının sebebi 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin ortaya çıkması mıdır?

TÜİK bunu saklamak istiyorsa nafiledir. Hesaplamamıza göre 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam maliyeti (yoksulluk sınırı) Ekim 2021 ayı itibariyle 10 bin 335 TL’dir. Bu rakamın kasım ve aralık ayında çok daha yüksek olduğu açıktır. TÜİK’in sorumsuzluğu ve sorumluluktan kaçınması kabul edilemez.”

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