Bakan Nebati: Asgari ücrette beklentiyi karşılayacak bir artış planlıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görüşmeleri süren 2022 yılı asgari ücretiyle ilgili konuştu: “Herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsin.”

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantıyı bugün yapmış ancak yine sonuç alamamıştı.

Bu yılın başında 383 dolarda bulunan asgari ücret, Türk Lirası’nın sene başından beri yüzde 50’ye yakın devalüe olması nedeniyle bugün 210 doların altına kadar indi.

TBMM’deki bütçe görüşmelerinde konuşan Nebati ayrıca eylül itibariyle Türkiye’nin cari açığının 2020 sonuna göre 16.6 milyar dolar iyileştiğini de belirtti: “2021 yılın cari açık beklentimiz 12 milyar dolar. Türkiye’nin küresel ticaretten aldığı pay artacak.”

Orta vadede cari açıkta kalıcı iyileşme sağlayacaklarını aktaran Bakan Nebati, vazgeçilen kamu geliri sayesinde enflasyonun 5,3 puan azaltıldığını da ekledi.

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