Sergen Yalçın ‘Beşiktaş’a daha fazla zarar vermemek için’ ayrılmış

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın’ın camiaya ‘daha fazla zarar vermek istemediği için’ ayrılık kararı aldığını ve yönetim kurulu olarak bunu kabul ettiklerini söyledi.

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Kulüp 29 Ocak 2020’den bu yana teknik direktörlük görevini yürüten Yalçın’la ‘karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını‘ duyurmuştu.

AA’nın aktardığına göre Kocadağ basın açıklamasında sene başında şampiyon olmuş, iki kupa almış bir takım olarak daha büyük beklentilerle sezona başlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “O gün itibariyle iyi de bir kadro kurduğumuzu düşünüyorduk. İyi oyuncular, büyük isimler kadroya katıldı. Hem Şampiyonlar Ligi hem lig hem de Türkiye Kupası’nda hedefe yürüyecek bir ekip olarak yola çıktık. Yaşanan süreçte ne bizim ne camiamızın ne de hocamızın beklentilerini karşılayan sonuçlar oldu. Bir sürü faktör var ama bu yaşanan süreçte çok ciddi yıpranmalar da beraberinde geldi. Biz de hocamıza destek olmak için ne gerekiyorsa yaptığımızı düşünüyorum. İki hafta önce de bir görüşme yapmıştık, hocamıza güvendiğimizi, devam etmesi, denemesi gerektiğini belirtmiştik. O da aynı şekilde ayrıldı ama bugün itibariyle hocamız daha fazla Beşiktaş Kulübü’ne, camiasına zarar vermek istemediğini bizlere belirtti. Biz de bunu uygun gördük.”

Tazminat meselesi

Yalçın’la yaptıkları ayrılık görüşmesinde maddi konuların gündeme gelmediğini kaydeden Kocadağ, “Bir tazminat maddesi zaten yoktu. O noktada karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık” dedi.

Yalçın’ın yeniden kulübe dönebileceğine işaret eden asbaşkan şu ifadeleri kullandı: “Camiayı düşünmesi ve taraftara karşı sorumluluğundan, bugün belki gitti ama hocamızın Beşiktaş’la ilgili defteri kapanmadı. Bizler de ayrılıklar yaşadık, tekrar geri geldik. Beşiktaş kalıcı olan unsur, bizler gelip geçiciyiz. Hocamız da belki biz oluruz olmayız ama bu kapıdan bir gün mutlaka girecektir.”

Şenol Güneş sorusu

Yeni teknik direktörün kim olacağıyla ilgili sorulara “Hoca anlamında bir B planımız yoktu ama bugün itibariyle bu noktada çalışmalara başladık” diye yanıt veren Kocadağ, Şenol Güneş isminin gündeme gelmesiyle ilgili “Şu an isim noktasında konuşmak doğru değil. Çünkü çok değerli boşta olan hocalar var” dedi.

Pazar günü oynanacak Kayserispor maçında takım başında büyük ihtimalle Önder Karaveli’nin olacağını belirten Beşiktaş yöneticisi “Daha sonra bu hafta içerisinde hoca adaylarıyla görüşüp kararı veririz. Yeni hocayı derbi öncesine yetiştirmeye çalışırız” ifadelerini kullandı.