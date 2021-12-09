TRT: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın istifa etti

TRT, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın istifasını yönetime sunduğu duyurdu.
Ligde ve şampiyonlar liginde kötü gidişat sonrası istifa iddiaları ortaya atılmıştı. Beşiktaş’ın altyapısından yetişen Yalçın, siyah-beyazlı formayla 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında şampiyon olan kadroda yer aldı. Yalçın, teknik direktör olarak da geçtiğimiz sene Beşiktaş’a şampiyonluk yaşatmıştı.
Saat 12’de Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayacak antrenman öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen 49 yaşındaki teknik adam istifasını sundu. NTV’nin haberine göre istifa kabul edildi.
Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli getirilecek. Siyah beyazlıların Süper Lig’de bu hafta oynayacağı Yuketel Kayserispor maçında takımın başında Önder Karaveli olacak.