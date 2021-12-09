Diken

Yaramazlara biraz batar!

TRT: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın istifa etti

TRT, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın istifasını yönetime sunduğu duyurdu.

Ligde ve şampiyonlar liginde kötü gidişat sonrası istifa iddiaları ortaya atılmıştı. Beşiktaş’ın altyapısından yetişen Yalçın, siyah-beyazlı formayla 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında şampiyon olan kadroda yer aldı. Yalçın, teknik direktör olarak da geçtiğimiz sene Beşiktaş’a şampiyonluk yaşatmıştı.


Saat 12’de Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayacak antrenman öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen 49 yaşındaki teknik adam istifasını sundu. NTV’nin haberine göre istifa kabul edildi.

Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli getirilecek. Siyah beyazlıların Süper Lig’de bu hafta oynayacağı Yuketel Kayserispor maçında takımın başında Önder Karaveli olacak.

SON HABERLER

Hava kirliliği Alzheimer’a da zemin hazırlıyor

Alzheimer’a yol açan risk faktörlerine, hipertansiyon, diyabet, stres, kötü beslenme, hareketsiz yaşam gibi nedenlerden sonra hava kirliliği de eklendi. Bunama riskimizi düşürmek için temiz hava solumamız gerekiyor. Tabii bulabilirsek!

Telifte dijital çıkmaz: Milyonlar dinliyor ama müzik emekçileri kazanmıyor

Yeni yıla doğru dijital platformlar 2021 yılında en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları paylaşmaya başladı. Bu paylaşımlarsa beraberinde telif tartışmalarını getirdi. Zira müzik emekçileri özellikle pandemi döneminde yaşanan kapanmalar nedeniyle uzun süre işsiz kalmış ve maddi zorluk çekmişti.

Hangi Kılıçdaroğlu?

CHP’nin yıllardır AKP’nin başarısına da en çok hizmet eden, en hayati hatası, kendisini Atatürk’ün, Ecevit’in partisi zannederken, her seferinde Baykal’ın partisi olması.