Rezervlerdeki düşüş sürüyor

BOTAŞ’a yapılan rekor döviz satışı ve doğrudan piyasa müdahaleleri sonrası Merkez Bankası’nın döviz rezervleri gerilemeye devam ediyor.

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MB verilerine göre brüt rezervler 3 Aralık haftasında 126,4 milyar dolardan 124,1 milyar dolara düştü.

Net rezervler ise 22,5 milyar dolar seviyesine geriledi. Bir önceki hafta MB’nin net rezervleri 24,7 milyar dolardı.

Swap hariç net rezervlerde de düşüş kaydedildi. Buna göre 3 Aralık’ta swap hariç net rezerv eksi 36,2 milyar dolardan eksi 37,9 milyar dolara düştü.

Rezervlere etki eden swap anlaşmalarında, iki ülke arasında arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.

MB’nin toplam rezervleri 135,96 milyar dolarla tüm zamanların zirvesini 2013 yılının aralık ayında görmüştü.

BOTAŞ’a rekor satış ve piyasa müdahaleleri

MB 1 ve 3 Aralık’ta yedi yılın ardından ilk defa doğrudan piyasa müdahalesinde bulunmuştu.

Kaynaklar, ilk müdahalede 1 milyar dolar, ikinci müdahalede ise 300 milyon dolarlık satış yapıldığını belirtmişti.

Bunun yanında MB’nin BOTAŞ’a yaptığı döviz satışlarındaki rekor seviyeler de dikkat çekti. Merkez Bankası, kasım ayında BOTAŞ’a 2,2 milyar dolarlık döviz satışı yaptı.