MSB: PKK’lıların saldırısı sonucu üç asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta devam eden Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde PKK’lıların saldırısı sonucu üç askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde bugün teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekatı ile isabetle vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre altı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”