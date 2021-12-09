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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu enflasyonda TÜİK’i esas alan TİSK’e çıkıştı: Düzgün teklif yapın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun asgari ücret açıklamasına tepki gösterdi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantıyı bugün yapmış ancak yine sonuç alamamıştı.


Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret zammı için ‘TÜİK’i esas alırız’ demiş. Evet, sizin neyi esas alacağınızı bildiğim için gittim TÜİK kapısına. Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere!

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, “TÜİK’in açıkladığı tüm rakamlar bizim için geçerlidir. Başka enflasyon açıklayan kurumlarda var ama bizim esas aldığımız TÜİK’tir” demişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen hafta resmi enflasyonu yüzde 21,31 olarak açıkladı. Ancak bağımsız araştırma kurumları bu enflasyonu yüzde 58,65 olarak hesaplıyor.

Asgari ücret toplantısından rakam çıkmadı

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