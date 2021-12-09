Boğaziçili akademisyenlere ‘nöbet’ soruşturması

CANAN COŞKUN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu yılın başında Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasının ardından protesto gösterilerinin başladığı Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 16 akademisyene karşı rektörlüğün şik âyetiyle soruşturma başlatıldı.

16 akademisyen hakkında ‘sırt dönme’ eylemleri ve rektörlük tabelası üzerine kağıt yapıştırmaktan dolayı ceza davası açılmasını talep eden rektörlük, akademisyenlerin Kabahatler Kanunu’na ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı davrandıklarını iddia etti.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ifadeye çağrıldı.

Akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi’nin bir önceki atanmış rektörü Melih Bulu’nun göreve başlamasından sonra rektörlüğe sırtlarını döndükleri sessiz protestoya başlamışlardı. Temmuz ayında ise rektörlük binasına ‘kayyımlık‘ yazısı asmak gibi suçlamalarla haklarında disiplin soruşturması açılan öğrencilerinin ifade özgürlüğünün ihlal edilmesini kabul etmediklerini söyleyen akademisyenler, rektörlük binasına ‘kayyımlık‘ yazısı asmaya başlamıştı. Akademisyenler yaptıkları açıklamalarla öğrencilerinin ifade özgürlüklerine sahip çıkacaklarını belirtmişlerdi.

Akademisyenler, temmuz ayı boyunca meslektaşlarının rektörlük binasına yazı asarken çekilmiş fotoğraflarını, #İfadeÖzgürlüğüCezalandırılamaz ve #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz etiketleri ile sosyal medyada da paylaşmış, protestolarını çevrim içi ortamda da sürdürmüştü.

Bulu’nun görevden alınarak yerine Naci İnci’nin rektör olarak atanmasından sonra da eleştiri ve protestolar devam ediyor.