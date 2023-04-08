Akşam Postası / 8 Nisan 2023

AKP vekil listesinde sona gelindi: Yüzde 50’si değişiyor

AKP milletvekili listesi hazırlıklarında sona geldi. Partide üç dönem kuralı genişletilse de 56 isim vekil olarak gösterilmeyecek.

TİP 49 ilde ayrı listeyle seçime girecek

Emek ve özgürlük ittifakı 14 Mayıs seçilmelerine dair tutum ve politik mutabakat metnini Ankara’da açıkladı. Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) 49 il ve 52 seçim bölgesinde kendi adaylarıyla listeye gireceği duyuruldu.

Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘ortağı’na ABD’de hapis cezası

ABD’deki Sezgin Baran Korkmaz (SBK) davasında da adı geçen Lev Aslan Dermen (Termenciyan) ve Kingston ailesi üyeleri ABD’yi 1 milyar dolar dolandırmaktan 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Süleymaniye’de hava saldırısı: Irak, Türkiye’yi suçluyor

Irak merkezi yönetimi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) Süleymaniye kentinde düzenlenen hava saldırısından Türkiye’yi sorumlu tuttu.

Ekonomist Ash: Şimşek hamlesi için artık çok geç

Türkiye uzmanı Britanyalı ekonomist Timothy Ash’e göre eski AKP’li bakan Mehmet Şimşek’in yeniden göreve gelmesi için artık çok geç.

Parti ve ittifakların oy pusulasındaki yeri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28’inci dönem milletvekili genel seçiminde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi kura çekiyor.

MetroPOLL anketi: Kılıçdaroğlu önde, İnce-Oğan toplamı 7’nin üstünde

MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin nisananket verilerini paylaştı. Buna göre, millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu cumhur ittifakı adayı Tayyip Erdoğan’ın önünde olmasına rağmen seçim ikinci tura kalıyor.