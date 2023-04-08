Süleymaniye’de hava saldırısı: Irak, Türkiye’yi suçluyor

Irak merkezi yönetimi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) Süleymaniye kentinde düzenlenen hava saldırısından Türkiye’yi sorumlu tuttu.

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Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nda dün bir patlama meydana geldi. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, patlamanın Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Kobani’yi hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı olduğunu bildirdi.

ABD’li yetkililere göre Mazlum Abdi’yi taşıyan konvoyda üç ABD askerinin de bulunduğu, herhangi bir zayiatın olmadığı kaydedildi.

Irak Cumhurbaşkanlığı, saldırının ülke egemenliğini hedef aldığını belirtti. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye’nin Irak topraklarında muhalif güçler olduğu gerekçesiyle sivilleri terörize etme yaklaşımının hiçbir yasal gerekçesi bulunmadığını teyit ediyoruz.

Bu bağlamda, Türkiye hükümetini sorumluluk almaya, bu eylemler için resmi olarak özür dilemeye ve iç sorunlarını ilgili taraflarla diyalog kanalları açarak çözmeye çağırıyoruz.

Bu saldırıların tekrar etmesi durumunda, bunların gelecekte tekrarlanmasını önlemek için sert bir duruş sergilenecektir.”

Türk yetkili reddetti

AFP’ye konuşan Türkiye Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, bombalama olayıyla Ankara’nın bir ilgilerinin olmadığını, TSK’nın böyle bir operasyon düzenlemediğini dile getirdi.