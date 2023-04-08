Uzmanlar binalardan aldıkları karotları inceledi: Şartın yarısını bile sağlamamışlar

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinin depremde binalardan aldıkları karotlar dayanıklılık testini geçemedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce bina yıkılmış, 50 bini aşkın kişi hayatını kaybetmişti.
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı çalışma gruplarında yer alan KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, büyük yıkıma neden olan depremler sonrasında üniversiteden 15 kişilik uzman ekiple bölgede incelemelerde bulundu.
DHA’nın haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay’da 10 bine yakın binayı inceleyip hasar tespit raporu tutan uzmanlar, savcılık soruşturması için bölgedeki yapılardan karot örnekleri de topladı.
Üniversitenin ‘Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı’nda 300’e yakın numuneyi inceleyen bilim insanları, beton basınç dayanımının, yönetmelikte şart koşulan değerlerin yarısından az olduğunu ortaya koydu.
25 olması gereken beton basınç dayanımı 10 megapascal’ın altında ölçüldü. Prof. Dr. Altunışık, “Bu sonuç, yıkımların ana nedenlerinden birinin beton kalitesinin düşüklüğü anlamına geliyor” dedi