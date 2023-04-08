İlişkiyi ‘uzatmak’ isteyenler için dokuz ‘sihirli’ söz

Uzun bir ilişkinin dikensiz gül bahçesi olduğunu kim iddia edebilir. Peki kelimelerin gücünü kim inkar edebilir. Uzmanlar bir beraberliği ‘akışa bırakmak’ yerine sözlü iletişimle güçlendirmenin faydalı olduğunu söylüyor. Belki bilmediğiniz şeyler değil ama hatırlamaktan kime zarar gelir?

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“Mutlu çiftlerin birbirlerine yalnızca güzel sözler söylediğini düşünmeyin” diyor, ABD’li klinik psikolog Cortney S. Warren. 50’den fazla bilimsel makale yazmış olmanın dışında yüzlerce çifte terapi yapan Warren, teori ve pratikten dokuz ‘sihirli‘ söz çıkarmış. İlişkinin ömrünü uzatmak isteyenler için gelsin.

1. Takdir ediyorum, teşekkür ediyorum

Eşinizin (partnerinizin) olumsuz yönlerini görmemek görüp de bu konuda yorum yapmamak kolay değil. Arada onları da söyleyin ama iyi bir şey yaptığında ‘mutlaka‘ söyleyin. Mutlu çiftler, ortak bir hayat için gösterilen çabaya değer verir ve bunu söyler. Bu sayede karşınızdaki kendini değerli hisseder. Siz biraz kafa dinleyin diye çocukları dışarı çıkarmak, siz seviyorsunuz diye istemediği filme gitmek, evi geçindirmek için uzun saatler çalışmak… Küçük büyük her türlü çaba takdire değer.

2. Seni beğeniyorum

Mutlu bir ilişkide yalnızca sevmek değil beğenmek de önemli. Beraber olduğunuza göre hiçbir şeyini beğenmiyor olamazsınız. Çok spor yapıyor diyelim, ‘Spor salonundan çıkmıyorsun‘ demek yerine ‘Sağlığına dikkat etmen çok hoşuma gidiyor’ demeyi tercih edebilirsiniz. Ya da çok vaktini alıyorsa ‘Bana hiç vakit ayırmıyorsun’ demek yerine ‘Tutkuyla bağlı olduğun bir hobin var, ne güzel’ demeyi tercih edin. Aranız ne kadar iyi olursa birbirinizle o kadar çok vakit geçirirsiniz.

3. Seni daha iyi anlamak istiyorum, yardım et

Çok farklı ailelerde bambaşka şekillerde yetişiyoruz. Kolay gibi görünse de iki insanın birbirini anlaması hakikaten kolay değil. Kırılganlıklar, değerler, inançlar zamanla da değişiyor. Eşinizin bir davranışına anlam veremiyorsanız mutlaka nedenini sorun, ama kızgınlıkla değil merak duygusuyla. Derin bağlar kurmanın yolu çatışmalardan geçer, tabii sonunda çözebiliyorsanız.

4. Dinliyorum

Anlaşmazlıklar kaçınılmazdır, tartışmak sağlıklıdır. Ancak aktif dinleme yoluyla birbirinizi anlamaya çalışmak şartıyla. ‘Haklı’ çıkma arzusunun yerine anlamayı ve anlaşmayı koyun. Karşınızdakini samimi bir merakla dinlediğinizi söyleyin. Mesela, “Aynı fikirde olmasak bile, senin ne düşündüğünü / hissettiğini dinlemek istiyorum” deyin. Tabii, demekle kalmayın, dinleyin de.

5. Afedersin, üzgünüm, kusura bakma

Sağlıklı çiftler yolunda gitmeyen durumlarda tek sorumluluğun karşı tarafta olmadığını bilir. Bir sorunda ya da çatışmalı bir durumda sorumluluk almak ve özür dilemek çatlakları onarmak için çok önemlidir.

6. Ben seni affediyorum, sen de beni affedebilir misin?

Affetmek zordur. Savunmasız olmayı, size acı veren bir şeyi sindirmeyi gerektirir. Ancak araştırmalar, birbirini affetmeyi başaran çiftlerin daha uzun, daha tatmin edici ilişkiler yaşadığını gösteriyor. “Geçmişi değiştiremeyeceğimizi biliyorum, bu yüzden olanları geride bırakıp önümüze bakmaya çalışıyorum” demek sandığınızdan çok daha fazla şeyi değiştirebilir. Çiftler sadece karşı tarafı değil kendilerini de affetmek durumunda kalabilir. “Bir hata yaptım ve kendimi affetmeye çalışıyorum. Umarım sen de beni affedebilirsin” diyebilirseniz, ilişkinizde yepyeni kapılar açılabilir.

7. İlişkimize ve sana bağlıyım

İlişkide olmak bir seçimdir. Partnerinize hala onunla birlikte olmayı ve zorlukların üstesinden gelmeyi seçtiğiniz konusunda sözlerinizle güvence verin. Güvenlik ve istikrar duygusu ilişkinin ömrünü uzatır. “Zor bir dönem ama yine de beraberiz” demek size de ona da iyi gelir.

8. Gel biraz keyif yapalım!

Zor zamanlara ve sorun çözmeye ara vermek şart. Gergin anlarda mizahın gücünden yararlanın. Kendinizle ve ilişkinizle dalga geçebiliyorsanız, eşini zde bunu anlayabiliyorsa ilişkiniz sandığınızdan bile daha güçlü demektir. En mutlu çiftler, birlikte gülebilen, ‘aptalca‘ şakalaşmayı beceren gerilimi mizahla yumuşatabilenlerdir.

9. Seni seviyorum

Basit ama her zaman hatırlatmaya değer.