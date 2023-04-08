Kılıçdaroğlu 100 bin öğretmene atama sözü verdi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, atama bekleyen 100 bin öğretmeni ilk yıl öğrencileriyle kavuşturacağını söyledi.

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Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı kanalların ‘iktidara yakın gruplar’a aktarıldığını söylediği 418 milyar dolarla ilgili reklamını yayınlamayı reddettiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine söz konusu reklamları sosyal medya hesaplarından yayınlamaya başlayan Kılıçdaroğlu, serinin üçüncü bölümünü de paylaştı.

Bu bölümde de ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı grubun ‘çaldığı’ 418 milyarı geri getireceğini belirten Kılıçdaroğlu, ilk yıl yüz bin öğretmenin atanacağını vurguladı.