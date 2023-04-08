Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘ortağı’na ABD’de hapis cezası

ABD’deki Sezgin Baran Korkmaz (SBK) davasında da adı geçen Lev Aslan Dermen (Termenciyan) ve Kingston ailesi üyeleri ABD’yi 1 milyar dolar dolandırmaktan 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lev Aslan Dermen (solda)…

Bloomberg ajansının aktardığına göre ABD’li yargıç Jill Parrish, Kingston ailesinin dolandırıcılık planını yürüttüğünden dolayı 56 yaşındaki Lev Dermen’e son 10 yılda ABD’deki en büyük dolandırıcılık cezalarından birini verdi.

Parrish bu hafta, Kingston ailesinin dört üyesini de mahkum etmişti.

Lev Dermen, ‘Washakie Renewable Energy’nin CEO’su Jacob Kingston’la güçlerini birleştirmeden önce bir dizi akaryakıt işi yürütüyordu. Mahkeme, şirketin yenilenebilir yakıt vergisi teşviklerinden yararlanmak için ilgili kurumlara yalan beyanlarda bulunduğu söyledi.

Savcılar, Kingston ailesinin 511 milyon dolar çaldığını ve yaklaşık 600 milyon dolar daha çalmaya çalıştığını söyledi.

Jacob Kingston, kardeşi Isaiah, annesi Rachel ve eşi Sally gibi suçunu 2019’da itiraf etmişti. Jacob da bu hafta 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ayrıca Isaiah 12 yıl, Rachel yedi yıl ve Sally altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Lev Dermen de aynı ‘suç örgütü’ kapsamında 40 yıl cezaya mahkum edildi.

SBK davasında Kingston ailesi ve Dermen

Korkmaz’a ABD’de bir kara para aklama, 10 yasa dışı para transferi ve bir de yalan beyanla yargıya müdahale olmak üzere 12 suçlama yöneltiliyor.

Toplam para transferi 301 milyon 315 bin 477 dolar. Bunun kaynağı olarak, Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Lev Aslan Dermen’in Utah eyaletinin Plymouth şehrinde kurulu Washakie adlı şirket üzerinden sahte belgeler düzenleyerek ABD Hazinesi’nden elde ettiği vergi teşviki gösteriliyor.

İddianamede Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in yürüttüğü organizasyon suç şebekesi olarak değerlendirilirken, Korkmaz’ın bu yapıyla bilerek ve isteyerek yasa dışı işlemler yaptığı ifade ediliyor.

Korkmaz’ın akladığı kara para miktarı iddianamede şöyle yer alıyor: “Jacob Kingston ve Isaiah Kingston, Levon Termendzhyan’ın (Lev Aslan Dermen) ve sanık Korkmaz’ın yönlendirmesiyle, Washakie’nin, yolsuzluk sonucu elde edilen yaklaşık 133 milyon doları, Korkmaz’ın Lüksemburg ve Türkiye’deki hesaplarına aktarıldı.”

Türkiye’de de soruşturma

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. ‘İşadamı’, 19 Haziran 2022’de ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. 15 Temmuz 2022’de de ABD’ye iade edilmişti.

Peker’in iddiası

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Korkmaz’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘uyarı’sı üzerine yurt dışına çıktığını öne sürmüştü.