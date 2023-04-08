Bülent Arınç: Allah bizi IŞİD ve Hizbullah’ın Müslümanlığından uzak tutsun

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, HÜDA-PAR’ın cumhur ittifakına katılmasıyla yeniden gündeme gelen Hizbullah’ı eleştirdi.

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Arınç, Elips TV’de Ömer Şahin’in Portreler programına konuk oldu. Arınç’ın programdaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Oruç tutmayanların sayısının azaldığını tahmin ediyorum. Bir de teravih namazına giden kişi sayısı çok azaldı. Bir sekülerleşme içindeyiz. Vakit namazlarında da aynı şeyi görmeye başladık. Belki birkaç sebebi var. Bunun eğitim sistemi ile ilgisi olabilir, görsel yayınlarla ilgisi olabilir.

*Dindarlık, içinden ahlakı kaybetmişse, sadece bir şekilden ibaret kalır. Dinin siyasallaşması da mutlaka önemli etkenlerden bir tanesidir. Bu bir yaradır içimizde. Yakın planda çok bir çaresi de görünmüyor. İmam hatiplerin sayısının artması belki bir açıdan sevinilecek bir olaydır.

*Bugün “Ben dindarım”, “Ben imam hatipliyim” diyen insanın hiçbir yolsuzlukla anılmaması lazım, hiçbir suç örgütü ile anılmaması lazım. Kavmiyet asabiyeti ne kadar kötüyse, imam hatip asabiyeti de o kadar kötüdür.

Hizbullah eleştirisi

*Bugün İslamiyet anlayışı ya da Müslümanlık anlayışı çok sorgulanır hale geldi. İslamiyet’teki ilk fıkıh anlayışının bugün değişimlere uğradığını görmemek hala katı bir taassup içerisinden karar verebilmek, ya İran modeline ya da selefi modeline götürecek noktalara geldi. Bir Hizbullah anlayışının sahip olduğu Müslümanlığı ile DAEŞ’in (IŞİD) sahip olduğu Müslümanlığı Allah bizden uzak tutsun. Biz onları hiçbir şekilde benimsemiyoruz ve yakıştırmıyoruz kendimize ama hala onları ideal noktada gören Hz Peygamber zamanında böyleydi diyerek birisinin arkasından gidenler var.

*Bugün de gördüğümüz gibi “Sen kötüsün, sen zilletsin, sen alçaksın…” Bunları söylerken de utanıyorum.

*Başörtüsü mücadelesi verip de “Ben bunun için mi mücadele ettim” diyerek bugün başörtüsünü çıkaranlar. Başörtülü bir polisin başörtülü kadına zulmettiği bir Türkiye’de ben kime ne anlatacağım? Bunların çözülmesi lazım.

*Ben üç sene evvel söyledim. Ben bunu söylediğim zaman bana kızmışlardı, pahalılık var demekten dolayı. Bize dediler ki, “Bu gidişle siz 500 liraya da et bulamayacaksınız.” Bu işi bilenler söyledi. Eskiden 70 TL’ye doldurduğunuz file, şimdi 400 liraya dolamıyorsa bir şey var kardeşi, bunu görmezden gelmeyin.