Ekonomist Ash: Şimşek hamlesi için artık çok geç

Türkiye uzmanı Britanyalı ekonomist Timothy Ash’e göre eski AKP’li bakan Mehmet Şimşek’in yeniden göreve gelmesi için artık çok geç.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan piyasalara olumlu mesaj vermek için Şimşek’e bel bağlamıştı.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan’ın uygulamaya koyduğu yeni model nedeniyle ekonomide kriz derinleşti. Model yüzünden yabancı yatırımcılar da ülkeyi terk etti.

İlk teklifi kabul etmedi

Reuters’ın 16 Mart’ta geçtiği haberde ‘Erdoğan’ın bir şekilde Mehmet Şimşek’le ekonomideki sıkıntılı dönemi aşmak istediği’ yazılmıştı.

Şimşek de 20 Mart’ta Erdoğan’ın daveti üzerine AKP genel merkezini ziyaret etti. AKP cephesi, görüşmeyle ilgili Şimşek’in aktif siyaseti düşünmediğini ama katkı vermeye hazır olduğunu aktardı.

Son olarak Erdoğan iki gün önce seçimler öncesinde partisinin ekonomi politikaları konusunda Mehmet Şimşek koordinasyonunda çalışma yürüttüğünü söyledi.

Ekonomistler ve aracı kurumlar bu haberlerin piyasa üstünde çok kısıtlı bir etkisi olacağını düşünüyor.

‘Erdoğan gerçekten de kaybetmeye yakın’

BBC Türkçe’den Özge Özdemir’e konuşan ekonomist Ash, “Bu durum aslında seçimlerin yakın sonuçlanabileceğini ve Erdoğan’ın gerçekten de kaybetmeye yakın olduğunu, bu yüzden de her bir oyu kazanmak için çabaladığını gösteriyor” dedi.

Ash’e göre Erdoğan piyasa yanlısı AKP seçmeninin tekrar partiye oy vermesi için çalışıyor.

“Artık çok geç” diyen Ash şunları kaydetti: “Kimse Erdoğan’ın Şimşek’e ekonomiyle ilgili karar vermesi için yetki sunacağını düşünmüyor. Kimse Erdoğan’ın seçimlerden sonra ortodoks politikalara döneceğine inanmıyor.”