Ekonomist Şatıroğlu: Borsada Şimşek etkisi 4,5 saat sürdü

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, AKP’li eski maliye bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi politikalarında etkin rol oynayacağı haberlerinin borsadaki etkisinin sadece 4,5 saat sürdüğünü belirtti.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çin’den feyz alıp uygulamaya koyduğu ekonomi modelinde ‘Türkiye’nin uçacağı’ söyleniyordu ama tersi oldu. Ekonomistlerin mantıklı açıklama bulamadığı model yüzünden yabancı yatırımcılar da ülkeyi terk etti.

Reuters’ın 16 Mart’ta geçtiği haberde ‘Erdoğan’ın bir şekilde Mehmet Şimşek’le ekonomideki sıkıntılı dönemi aşmak istediği’ yazılmıştı.

Şimşek de 20 Mart’ta Erdoğan’ın daveti üzerine AKP genel merkezini ziyaret etti. AKP cephesi, görüşmeyle ilgili Şimşek’in aktif siyaseti düşünmediğini ama katkı vermeye hazır olduğunu aktardı. Şimşek de sonrasında ‘işlerini’ gerekçe gösterdi.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’sa, 4 Nisan tarihli yazısında Şimşek’le Erdoğan’ın ikinci defa görüştüğünü yazdı. Fırat, Şimşek’in kabinede yer almayacağını ama ‘yeni ekonomik program’ın yazımında önemli bir rol alacağını belirtti.

‘4,5 saat sürdü’

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, Şimşek’in piyasalara etkisini değerlendirdi.

Şatıroğlu, 6 Nisan’da kendi Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede Şimşek etkisinin sadece 4,5 saat sürdüğünü çünkü Şimşek’in tek başına karar alamayacağını dile getirdi.

Şatıroğlu, şunları söyledi:

*Mehmet Şimşek gelse borsaya faydası olur mu? Mehmet Şimşek değil, Mario Draghi gelse dahi bu hükümet piyasalara güven veremez.

*Mehmet Şimşek gelecek beklentisiyle öğleye kadar yükseliş oldu. Mehmet Şimşek gelecek haberiyle güne başlandı. Yükseliş oldu ama sonra borsa günü eksiyle kapattı. Mehmet Şimşek etkisi 4,5 saat sürdü.

*Neden böyle diyoruz? Mehmet Şimşek gelse ne olacak? Kararları o vermiyor ki. Mehmet Şimşek, ben gelince şunları yapacağım diyebiliyor mu? Politika faizini şu kadar yapacağım, IMF’ye gideceğiz veya gitmeyeceğiz konusunda net bir şey söyleyebilecek mi? Merkez Bankası kendi işini yapacak, bankalarla uğraşmayacak, onlara zorla tahvil aldırtma gibi şeyler yapmayacağız gibi bir açıklama yapabilir mi?