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Yaramazlara biraz batar!

Parti ve ittifakların oy pusulasındaki yeri için kura çekiliyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28. dönem milletvekili genel seçiminde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi kura çekiyor.

Fotoğraf: AA

Anadolu Ajansı, kura çekimini canlı yayınlıyor.


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