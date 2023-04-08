Parti ve ittifakların oy pusulasındaki yeri için kura çekiliyor

MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin nisan ayı anket verilerini paylaştı. Buna göre, millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu cumhur ittifakı adayı Tayyip Erdoğan’ın önünde olmasına rağmen seçim ikinci tura kalıyor.