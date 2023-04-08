Parti ve ittifakların oy pusulasındaki yeri için kura çekiliyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28. dönem milletvekili genel seçiminde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi kura çekiyor.
Anadolu Ajansı, kura çekimini canlı yayınlıyor.
Yaramazlara biraz batar!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28. dönem milletvekili genel seçiminde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi kura çekiyor.
Anadolu Ajansı, kura çekimini canlı yayınlıyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28. dönem milletvekili genel seçiminde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi kura çekiyor.
MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin nisan ayı anket verilerini paylaştı. Buna göre, millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu cumhur ittifakı adayı Tayyip Erdoğan’ın önünde olmasına rağmen seçim ikinci tura kalıyor.
‘Erdoğan sayesinde’ afişlerini tasarımcısı Mahir Akkoyun, “Benim sözüm herkesin sözü, herkesin sözü benim sözüm haline geldi” dedi.
Cumartesi Annelerinin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istedikleri basın açıklamasına polis müdahale etti. En az 15 kişi gözaltına alındı.
Muharrem İnce yakın çevresine CHP’nin adaylarının ortaya çıkacağı 9 Nisan’dan itibaren partisinin oy oranının artacağını söylemiş.
Deştin Mahallesi’nde jandarma çimento fabrikasına karşı çıkan köylüleri sahur yaptıkları sırada ‘yerde sürükleyerek’ gözaltına aldı.
Hollanda’nın Alkmaar kentininde, geleneksel Hollanda peyniri Gouda için düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu.
ABD’deki Sezgin Baran Korkmaz (SBK) davasında de adı geçen Lev Aslan Dermen ve Kingston ailesi üyeleri 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
TİP 49 il ve 52 seçim bölgesinde kendi adaylarıyla listeye gireceği duyuruldu. Diğer partiler Yeşil Sol Parti listelerinden seçimlere katılacak.
Deprem sonrasındaki konserlerini Turkey Mozaik Foundation ile birlikte kampanyaya dönüştüren Mor ve Ötesi, oluşan destek fonunun Alikev’e aktarılacağını açıkladı.