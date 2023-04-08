Talana direnen köylülere sahur vakti sürükleyerek gözaltı

AYŞEGÜL KASAP

Muğla’nın Yatağın ilçesine bağlı Deştin Mahallesi’nde jandarma çimento fabrikasına karşı çıkan köylüleri sahur yaptıkları sırada ‘yerde sürükleyerek’ gözaltına aldı.

Gelini gözaltına alınan Cemile Şener şöyle konuştu: “Kadınlara şiddet uygulandı. Hani bu şiddet yoktu kadınlara! Topraklarımız için mücadele ediyorduk. Şirketin derdi bizleri zehirlemek. Topraklarınıza çimento fabrikası yaparız dediler. Bizleri görmediler, zenginleri gördüler.”

Deştin Çevre Platformu Sözcüsü Haluk Özsoy köylülerin sahura kalktığı sırada ‘şafak operasyonu yediğini’ söyledi: “Sanki teröristmişçesine arkadaşlarımızı sürükleye sürükleye gözaltına aldılar. Jandarma şu anda şirketin koruması gibi davranıyor.“

Gözaltına alınan Dilber Özdemir’in annesi beklerken sinir krizi geçirdi.

‘Kadını yerden yere atıyorlar’

4 Nisan’da yargı süreci devam ederken şirket kamyonları bölgeye sokmak istemişti. Şirketin ‘oldu-bitti’ hamlesine karşı köylüler alana gidip yolu kapatarak kamyonların geçişini engellemişti.

O günden beri köylüler alanda nöbet tutuyor. Sahur ve iftarını sokakta yapıyor. Yargı süreci devam ederken yürütmenin durdurulması kararı verilmesini istiyorlar.

Köylüler jandamanın kendilerini yer yer ‘taciz’ ettiğini söylüyordu. Nöbetin dördüncü gününde sahur vaktinde jandarma bu sefer müdahale etmeye geldi.

Gözaltı sırasında vatandaşlara ‘şiddet uygulandı.’ O anları kayda alan köylü “Jandarma kadına vurdu. Kadına vurmayın. Kadını yerden yere atıyorlar şu anda. Sabahın 4’ünü beklediler. Köylüye zulmetmeye devam ediyorlar. Köylüleri yerlerde sürüklüyorlar. Sahurumuzu yarım bıraktırdılar” dedi.

▪️"Köylüleri yerlerde sürüklüyorlar. Sahurumuzu yarım bıraktırdılar." pic.twitter.com/Yoa37W1Mry — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) April 8, 2023

‘Jandarma şirketin koruması gibi’

Müdahalede 11 kişi gözaltına alındı. 15-17 yaşlarındaki iki genç daha sonra serbest bırakıldı. Gençlere ters kelepçe uygulandı. Deştin Çevre Platformu Sözcüsü Haluk Özsoy, gençlerin bileklerinde kelepçe izi olduğunu söyledi: “Jandarma şu anda şirketin koruması gibi davranıyor. Etrafına dizilmiş makinaların, koruyor ve koruyarak yukarı çıkarma çalışıyorlar makinaları.”

16 yaşındaki yaşındaki gençler ters kelepçeyle gözaltına alınmış. Ellerinde kelepçe izleri var. Yüzünde darp izleri var.



▪️ "Jandarma kafasına ayağıyla bastı. Yerlerde süründü. Bir insanın kafasına basmak nedir? Ben onu 9 ay karnımda taşıdım, niye basılıyor?" pic.twitter.com/L9UxXR6sG7 — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) April 8, 2023

Köylüler yanlarında olmayan muhtara da öfkeli.

Deştin köyünün eski muhtarı Dursun Üstün’se köylülerin yanında: “Biz mücadeleye 2005’ten 2014’e kadar yaptık. Bazı şeyleri köyün haberi olmadan gizlilik içinde bu işi yürüttüler. Bugünlere geldik. Ama inşallah biz bu direnişi kazanacağız.”

Ne olmuştu?

Deştin Mahallesi ile Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ortak sınırında Tekağaç sırtı mevkiinde entegre çimento fabrikası yapımı için izin verilen bölgenin etrafında yerleşim yerleri, bağ, bahçe, arsa ve zeytinliklerin yanı sıra dere ve baraj gibi su kaynakları var. Söz konusu bölge ayrıca tamamen orman alanı içerisinde yer alıyor.

Menteşe belediyesi, zeytin ağaçlarının bulunduğu yere çimento fabrikası yapılması için ruhsat vermişti. Ancak hem mimarlar odası hem de çevre dernekleri mevcut çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunun ‘şaibeli şekilde alındığını’ belirterek çimento fabrikasının ‘çevresel etkileri bakımından giderilmesi olanaksız olumsuzluklar’ oluşturacağının altını çizmişti.

Belediye başkanı Bahattin Gümüş, yöre halkının itirazı üzerine kendisini “Ben onaylamasam, bakanlık onaylayacaktı” sözleriyle savunmuştu.