Akşam Postası / 7 Kasım 2021

İYİ Partili Türkkan grup başkan vekilliğinden istifa etti

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti.

Haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23-29 Ekim tarihlerinde illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını duyurdu.

İçkiye yeni zam: Daha büyüğü de yolda

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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, içkiye gelen zamlara dair yeni bir fiyat listesi paylaştı.

Duruşmada ‘etek boyunu kısa bulan’ hakimin yeri değiştirildi

Duruşmada avukatın ‘etek boyu’na ilişkin tutanak tutturan hakim Mehmet Yoylu’nun görev yeri değiştirildi.

Rektörden ‘Maliyeti nedir’ sorusuna yanıt: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, okuldaki müzeye konan çocuk oyunları heykellerinin maliyetini soranlara “Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz” karşılığını verdi.

Trakya’da yeraltı suları rezervinin yüzde 85’i tükendi

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Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Trakya Bölgesi’nin yer altı sularının yüzde 85’inin tükendiğini belirterek tarım ve endüstride üretim biçimlerinin değişmesi gerektiğini vurguladı.

Zam üstüne zam yağarken: Evlerde nasıl tasarruf sağlanır?

Doğalgaz ve elektrik tüketiminin arttığı kış ayları yaklaşırken, Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Sılkım konutlarda basit verimlilik uygulamalarıyla bin liraya kadar tasarruf edilebileceğini bildirdi.

43’üncü İstanbul Maratonu’nda kazananlar belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen 43’üncü İstanbul Maratonu sona erdi. Maratonu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat, kadınlarda Kenyalı atlet Sheila Jerotich kazandı.

TÜGVA’ya ücretsiz devir yargıdan döndü

Manisa’da bir kafenin Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) ücretsiz devredilmesi, yargıdan döndü.

Ankara Barosu başkanı, TBB seçimlerinde Feyzioğlu’na rakip

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, yaklaşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimlerinde mevcut başkan Metin Feyzioğlu’nun karşısında aday olduğunu duyurdu.

AKP’li adayın seçim masrafları belediyenin kasasından karşılanmış

Bursa’daki Osmangazi Belediyesi’nin AKP’li belediye başkanı Mustafa Dündar’ın 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde, seçim kampanyası için belediye kasasından yaklaşık iki milyon lira harcadığı ortaya çıktı.

AKP’li Yavuz: Tayyip beye oy verdiğimiz için sevap yazılıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy verenlere ‘sevap yazıldığını’ öne sürdü.

Elon Musk, takipçilerine sordu: Hisselerimi satmalı mıyım?

Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk sosyal medya hesabından takipçilerine “Tesla hisselerimin yüzde 10’unun satmalı mıyım” sorusunu sorarak anket başlattı.