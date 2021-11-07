Ankara Barosu başkanı, TBB seçimlerinde Feyzioğlu’na rakip

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, yaklaşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimlerinde mevcut başkan Metin Feyzioğlu’nun karşısında aday olduğunu duyurdu.

Covid-19 salgını gerekçesiyle bir yıl ertelenen Türkiye Barolar Birliği seçimleri, 4-5 Aralık tarihlerinde Ankara’da yapılacak.

Feyzioğlu, barolar tarafından iktidara verdiği destekle birlikte tutuklu avukatlar gibi konularda aldığı pozisyon nedeniyle eleştiriliyor.

‘Hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının teminatı, şeffaf, adil ve katılımcı bir TBB’yi yeniden var etmek için‘ aday olduğunu duyuran Sağkan, şunları söyledi: “Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’nda Birlik başkanlığına adaylığımı, tüm kamuoyuna büyük bir heyecan ve saygıyla bildiririm. Savunmanın ağır ve organize bir saldırı altında yargı üçlemesinden soyutlanmaya ve parçalanmaya çalışıldığı bu dönemde; tüm baroların katkı ve katılımı ile savunmayı yeniden vazgeçilmezliğine ve saygınlığına hep birlikte kavuşturacağız.”

Savunmanın ağır ve organize bir saldırı altında yargı üçlemesinden soyutlanmaya ve parçalanmaya çalışıldığı bu dönemde; tüm baroların katkı ve katılımı ile savunmayı yeniden vazgeçilmezliğine ve saygınlığına hep birlikte kavuşturacağız. — Erinç Sağkan (@erincsagkan) November 6, 2021

Seçimde geçtiğimiz yıl delege sayıları arttırılan küçük şehirlerin baroları önemli rol oynayacak. Ancak Sağkan’ın muhalif baroların desteğini arkasına aldığı söyleniyor.