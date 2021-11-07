Duruşmada ‘etek boyunu kısa bulan’ hakimin yeri değiştirildi

Duruşmada avukatın ‘etek boyu’na ilişkin tutanak tutturan hakim Mehmet Yoylu’nun görev yeri değiştirildi.
Yoylu, Mayıs 2019’da davacı avukatı Tuğçe Çetin’in etek boyunu kısa bulmuş, tutanak tutturmuş ve cep telefonuyla fotoğrafının çekilerek baroya gönderilmesini istemişti.
Bu nedenle bir süre görevden uzaklaştırılan ancak geri dönen Yoylu’ya hapis cezası verilmiş, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.
Sabah’tan İlker Turak’ın haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), mahkemenin gönderdiği karar örneğini inceledi.
HSK İkinci Dairesi, Yoylu hakkındaki tedbiren görevden uzaklaştırma kararının kaldırılmasına, aynı yerde göreve devam etmesinin soruşturmanın selametine zarar vereceği gerekçesiyle tedbiren Gebze hâkimi olarak görevlendirilmesine karar verdi.