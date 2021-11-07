AKP’li adayın seçim masrafları belediyenin kasasından karşılanmış

Bursa’daki Osmangazi Belediyesi’nin AKP’li belediye başkanı Mustafa Dündar’ın 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde, seçim kampanyası için belediye kasasından yaklaşık iki milyon lira harcadığı ortaya çıktı.

Dündar’ın kanuna aykırı olarak seçim reklamları, gazete ilanları ve seçim müziği için belediye kasasından para harcadığı belirtildi.

Sayıştay 2’nci Dairesi’nin 16 Şubat 2021 tarihli kararına göre, AKP’li Dündar’ın 2019 yerel seçimlerindeki harcamaları ‘Seçim reklamı ve tanıtım giderleri belediye bütçesinden’ karşılandı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre AKP’li Dündar, savunmasında kamu zararından sorumlu tutulmaması gerektiğini belirtse de Sayıştay, AKP’li Dündar ile yedi belediye personeli ve yöneticisinin 1 milyon 971 bin TL’lik kamu zararına neden olduğunu saptadı.

Sayıştay kararında, belediye bütçesinden 1 milyon 971 bin TL’nin son yerel seçimlerde Dündar’ın şahsi seçim reklamında kullanıldığı belirtilerek, bu paranın Dündar ile yedi belediye yöneticisi ve personelinden tahsil edilmesine oy çokluğuyla karar verildiği belirtildi.

37 ayrı harcama

Sayıştay 2’nci Dairesi’nin kararına ilişkin itirazları değerlendiren Sayıştay savcısı da belediye bütçesinden tam 37 ayrı seçim harcaması yapıldığını vurgulayarak kamu zararına dikkat çekti.

Kararda, savcı görüşüne dair şunlar yer aldı: “Belediye başkanının şahsi seçim reklamı ve tanıtım giderlerinin belediye bütçesinden karşılandığı tespiti yapılması nedeniyle belirtilen sorumlular adına tazminine hükmedilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

Dündar’ın dışında 1 milyon 971 bin TL’lik zararın tahsil edilmesine karar verilen yedi belediye yöneticisi ile personeli 2 Ağustos tarihinde de Sayıştay Temyiz Kurulu’na başvurdu.

Başvuruda, harcamanın mevzuata aykırı olmadığı, söz konusu paranın belediyenin rutin tanıtım faaliyetleri için harcandığı ve herhangi bir siyasi parti adına yapılmadığı savunulsa da Sayıştay savcısı, ‘temyiz talebinin reddedilmesi gerektiğini’ belirtti.

Partiler zaten hazine yardımı da alıyor

Osmangazi Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Sefa Yılmaz ise her seçim öncesi mecliste grubu bulunan siyasi partilere seçim çalışmalarında kullanılması amacıyla hazine yardımı yapıldığını hatırlatarak şunları söyledi: “Zaten seçim öncesi siyasi partilere yapılan hazine yardımındaki amaç da usulsüz para harcamalarının önüne geçmektir. Bu nedenle AKP’li Osmangazi Belediyesi başkanının belediye imkânlarını seçimlerde kendi çıkarı doğrultusunda kullanması kabul edilemez. Belediye başkanı seçim masraflarını belediyeye ödetmek suretiyle, belediye çalışanlarını da zan altına bırakmaktadır. AKP’nin İstanbul seçimlerini kaybetmesine rağmen tekrar ettirmesinin nedenini şimdi daha iyi anlamaktayız.”