AKP’li Yavuz: Tayyip beye oy verdiğimiz için sevap yazılıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy verenlere ‘sevap yazıldığını’ öne sürdü.

Ağrı’da partisinin toplantısında katılarak seçmenlerine seslenen Yavuz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin krizin, kaosun ve kargaşanın bulunmadığı ya da parlamenter sisteme oranla daha az görüldüğü bir sistem olduğunu iddia etti.

AKP’li yönetici, cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli ‘yüzde 50+1’ oy sisteminden vazgeçilmeyeceğini kaydetti.

İHA’nın haberine göre AKP’li yönetici, sözlerini şöyle sürdürdü: “20 yıl Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidarda tutmak ve onun yaptıkları sebebiyle sevap hanemize bir şeylerin yazılıyor olması çok büyük bir şey. Bu liderimizi siz ve biz oylarımızla orada tutmasaydık olmazdı. Dolayısıyla böyle bir yiğit başımızda bulunuyor, bu güzelliklere vesile oluyor, sevap hanesine güzel şeyler yazıyor. Biz de oylarımızla Tayyip beye destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor.”