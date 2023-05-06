Akşam Postası / 6 Mayıs 2023

Kılıçdaroğlu: Depremzedelerden ev için tek kuruş almayacağız

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sakın ola CHP gelirse temeli atılan konutlar yapılmaz diyenlere inanmayın” diyerek, depremzedelerden evler için tek kuruş almayacaklarını vurguladı.

Bakanlıktan ‘İmralı’ açıklaması: Üç belge paylaşıldı

Adalet Bakanlığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir yargı mensubunun adını değiştirerek İmralı Cezaevi’ndeki Abdullah Öcalan’la görüştüğü iddiasına dair açıklama yayımladı.

Erdoğan 180 derece: ‘Kucaklayıcı’ mesaj paylaştı

Son dönemde hakaret, nefret söylemi ve ayrımcı ifadeler içeren konuşmalarıyla muhalefete sert şekilde yüklenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bunun aksine kampanyası boyunca kucaklayıcı bir dil kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylemlerine benzer bir mesaj yayımladı.

KKM hesaplarındaki para iki trilyonu geçti

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında toplanan paranın tutarı, geçtiğimiz hafta itibarıyla 2,1 trilyon oldu.

SPK’dan JPMorgan’a ‘borsa manipülasyonu’ cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan dahil bazı şirketlere ceza verdi.

Erkan Baş, ‘Oyum boşa gider mi’ diyenlere somut örnekle yanıt verdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, anketlerdeki oy oranlarına bakıp kendilerine oy vermekten çekinenlere seslenerek, “Bir ilki başaracağız. Gelin bunun parçası olun” dedi.

Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 23 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

Soylu: Yeşil pasaportlar hususi pasaporta dönebilir

Soylu dün, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti. Soylu burada yeşil pasaportla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekonomist Yeşilada: Seçimden sonra dövize kota gelebilir

Ekonomist Atilla Yeşilada, seçimden sonra vatandaşların bankadan döviz çekmesine kota getirebileceğini öne sürdü. Yeşilada Merkez Bankası’nın yeteri kadar dövizi bulunmadığını söyledi.

Sıfır araçta fahiş fiyata karşı bir garip düzenleme

Sıfır araçlar için fazla fiyat isteyen işletme sahiplerinin ikinci el araç satış belgesi iptal edilecek.

Muhammet Yakut hakkında kırmızı bülten talebi

Savcılık, paylaştığı videolarla iktidardan bazı isimlere dair iddialarda bulunan Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

Arzum Onan şiddet iddialarını yalanladı, boşanmayı doğruladı

Arzum Onan 27 yıllık kocası Mehmet Aslantuğ ile boşanacaklarını Instagram hesabından doğrularken, ‘Boşanma tarihimiz hariç her şey yalan’ dedi.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.