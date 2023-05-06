Erkan Baş, ‘Oyum boşa gider mi’ diyenlere somut örnekle yanıt verdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, anketlerdeki oy oranlarına bakıp kendilerine oy vermekten çekinenlere seslenerek, “Bir ilki başaracağız. Gelin bunun parçası olun” dedi.

Fotoğraf: TİP

Emek ve özgürlük ittifakında bulunan TİP, bazı bölgelerde ittifak çatısı altında ama kendi listesiyle seçime giriyor. TİP’in ittifak sayesinde baraj sorunu olmasa da vekil çıkarmak için bölgeden bölgeye değişen belli bir miktarda oyu toplaması gerekiyor.

‘Seçim sistemi değişti’

TİP lideri Twitter hesabından paylaştığı videoda, anketlerde oylarını yüzde 1,5-3,5 civarında görüp “Acaba milletvekili çıkarabilir mi? Acaba vereceğim oy boşa gider mi” diye kaygılananlara hitap etti.

*Bakın, eskiden seçim sistemi farklıydı ve bu kaygı haklıydı. Örneğin ittifak sistemi yoktu. O yüzden oy verdiğiniz parti ülke barajını geçemeyince milletvekili çıkaramıyordu. Ama şimdi durum değişti ve bu sayede TİP’liler, TİP’e gönül verenler olarak bir ilki başarmak üzereyiz.

‘Oy oranlarımız bunun epey üstünde’

*Bu size düşük görünen oranları doğru kabul etsek bile o oranlar Türkiye ortalaması. Yani biz 35 ilde seçime girmediğimiz halde, üstelik Ankara birinci bölge, İzmir birinci bölge, Antep, Manisa gibi ortalamanın üstünde oy alacağımız büyük yerlerde de seçime girmediğimiz halde ülke çapında bu oranı tutturmuşuz. Bu ne demek? Demek ki İstanbul’da, Antalya’da, İzmir’de, Ankara’da, Muğla’da, Hatay’da, Adana’da, Mersin’de oy oranlarımız bunun epey üstünde.

Somut örnek

*Sevgili dostlar, bakın daha somut bir örnek vereyim. Örneğin benim aday olduğum İstanbul’un tüm bölgelerinde yüzde 3’e yakın bir oyla birinci sıralardakiler, yüzde 5,5-6’yla, ikinci sıradakiler milletvekilliğini kazanabiliyorlar. Mersin, Adana, Antalya, Hatay, İzmir ve Ankara’da oranlar biraz daha yüksek ama aynı şartlar orada da geçerli.

*Bu illerde 60-70 bin oyla bile bir milletvekili çıkarmak mümkün. 90-100 bine geldiğinizde bir milletvekilliği kesinleşiyor.

‘Gönül rahatlığıyla verin’

“Herhangi bir partinin 150-200 milletvekili mi olsa meclis daha etkili olur yoksa TİP’in 15-20 milletvekili mi” diye soran Baş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bir ilki başaracağız. Gelin bunun parçası olun. Gönül rahatlığıyla bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy TİP’e deyin.”