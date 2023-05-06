Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 23 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.
Cumartesi Anneleri, kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle sürdürdükleri eylemlerini ve basın açıklamasını, 945’inci haftada Galatasaray Meydanı’nda yapmak istedi.
Polis, Cumartesi Anneleri’ne müdahale etti.
Cumartesi Anneleri’nin Twitter hesabından duyurduğuna göre en az 23 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların arasında TİP milletvekili adayı Meryem Göktepe ve Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da bulunuyor.
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