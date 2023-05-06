SPK’dan JP Morgan’a idari para cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), JP Morgan dahil bazı şirketlere ceza verdi.

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Haftalık yayınlanan bültene göre SPK, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) tarafından 7 Temmuz 2020’de KAP’ta yapılan özel durum açıklaması öncesinde PEKGY pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak bir isme 610 bin 993 liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda, JP Morgan Securities PLC’ye, “VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 5. maddesinin birinci fıkrasının a, b, d, e ve f bentlerine aykırılık” gerekçesiyle 32 milyon 795 bin 908 lira idari para cezası uygulandı.

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 1 Ocak-30 Haziran 2022 hesap dönemine ait bireysel ve konsolide finansal tablolarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda, şirkete ve şirketin 5 yönetim kurulu üyesine, 139 bin 566’şar liralık idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 42 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.