Soylu: Yeşil pasaportlar hususi pasaporta dönebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeşil pasaportların tamamının hususi pasaportlara dönebileceğini belirtti.

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Soylu dün, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti. Soylu burada yeşil pasaportla ilgili açıklamalarda bulundu.

DHA’nın aktardığına göre Soylu, yeşil pasaport limitinin aşıldığını ve bu pasaportlarının tamamının hususi pasaportlara dönme ihtimalinin olduğunu dile getirdi.

Bakan soylu, şunları söyledi:

*Yeşil pasaport meselesinin şöyle bir problemi var. Takdir edersiniz ki, yeşil pasaport daha ziyade dış dünyayla, daha önceden kurulmuş olanlar, verilmiş olanlar var ama Türkiye’nin dış dünyayla münasebetlerinde, özellikle ihracat alanında ve diğer noktalarda, münasebetlerinde elimizi çok güçlendiren, özellikle diplomatik ziyaretlerde, özellikle kurumların ziyaretlerinde elimizi çok güçlendiren bir süreçtir. Ve bu yeşil pasaportun da belli bir miktarı var.

*Yani dünyanın bize tahsis ettiği belli bir miktar var. Biz bu miktarı aşmak üzereyiz. Yani aştık da diyebiliriz aslında. Bu konu Dışişleri Bakanlığımız sürekli olarak tenkit edilmektedir. Yani bunu aşıyorsunuz diye. Allah muhafaza şöyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir.

*Ama ben bu konuda sorumluluğumu üzerime aldım. Bir çalışma yapacağımı söylemek isterim. Tabii şu da var. Yani siz kendi işiniz icabın yurt dışı seyahatlerinizi gri pasaportla yapabilme kabiliyetine sahipsiniz. Devlet bunu sizden imtina etmez

Yeşil pasaport, memurlara ve belirli koşulları sağladıkları sürece bu memurların ailelerine, beş yıllık süreyle verilen pasaport anlamına geliyor. Yeşil pasaportun birçok ülkeye belirli gün sayısıyla sınırlı olmak üzere vizesiz giriş sağlamak gibi ayrıcalıkları bulunuyor.