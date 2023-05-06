Kılıçdaroğlu: Depremzedelerden evler için tek kuruş almayacağız

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sakın ola ‘CHP gelirse temeli atılan konutlar yapılmaz’ diyenlere inanmayın” diyerek depremzedelerden ev için tek kuruş alınmayacağını vurguladı.

Fotoğraf: AA

Kılıçdaroğlu, depremzedelere seslendiği videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde afeti felakete dönüştürenin ‘sarayın simsar ve aracı düzeninin yarattığı ihmaller zinciri’ olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Sakın ola “CHP gelirse temeli atılan konutlar yapılmaz” diyenlere inanmayın. Yalan söylüyorlar. Açıkça yalan. Yahu yapmak zorundayız zaten. Anayasa emrediyor. Onlar anayasa falan tanımazlar, ama biz, devleti kuran partiyiz. Bizde anayasaya uyulur.

*Siz asıl “Bir yılda deprem bölgesindeki konutları yapacağız” diyen saraya inanmayın. Onlar bunu daha önce de söylediler. Bir yılda konut sözü verdikleri Adıyaman Samsat’ta, Van’da yıllardır konut bekleyen, konteynerlerde yaşayan insanlarımız var. Şimdi yine deprem bölgesinde gelişi güzel attıkları temellerle depremzedelerin parasını kendi çetelerine çantacılarına, ihalecilerine transfer etmeye çalışıyorlar.

*Çok net söylüyorum: Bu devletin depremzedeye konut borcu var. Bu borcu, biz ödeyeceğiz. Depremzedelerin evlerini, iş yerlerini yeniden inşa edeceğiz ve tek kuruş almadan anahtarlarını teslim edeceğiz.