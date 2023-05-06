Arzum Onan şiddet iddialarını yalanladı, boşanmayı doğruladı

Arzum Onan 27 yıllık kocası Mehmet Aslantuğ ile boşanacaklarını Instagram hesabından doğrularken, ‘Boşanma tarihimiz hariç her şey yalan’ dedi.

Fotoğraf: Arzum Onan/Instagram

Arzum Onan ve TİP Muğla milletvekili adayı oyuncu Mehmet Aslantuğ’un boşanacağı bir süredir konuşuluyor, boşanmanın gerekçesiyle ilgili çeşitli iddialar dolaşıyordu.

Onan, yalnızca boşanma tarihlerinin (29 Mayıs) doğru, geri kalan her şeyin yalan olduğunu açıkladı.

Onan, Aslantuğ’u ve siyasi mücadelesini, “Sırf kendi çıkarları uğruna, neredeyse bir ömür geçirdiğim, hepinizin yakından tanıdığı; tutarlı, saygılı, hassas Mehmet’i, son derece çirkin bir yalanla, konumlandığı siyasi mücadelesi üzerinden vurmaya çalışıyorlar” diye savundu.

Aslantuğ’un kendisine ‘psikolojik şiddet uyguladığına dair iddiaları’ ise daha önce ’30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil ‘psikolojik şiddet’, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez’ diyerek cevaplamaya çalıştığını’ yazdı.

Boşanma tarihimiz hariç her şey yalan

Arzum Onan, “29 Mayıs boşanma tarihimiz dışındaki bu yalan iddialar alenen kötü niyet barındırmakta, amaçlı yapılmaktadır. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek” dedi.

